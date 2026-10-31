В Лагосе, Нигерия, пассажиры скоростных автобусов BRT на дороге Икороду в пятницу и субботу часами стояли в пробках, поскольку выделенные для общественного транспорта полосы заняли частные и коммерческие автомобили. Об этом сообщает Premium Times Nigeria.

Пассажиры, которые перед посадкой ждали в очередях на терминалах, также застревали в дорожном движении. Журналист издания сел в автобус BRT на терминале Икороду около 11:00 в пятницу и ехал до Фадейи, однако добрался до района Палмгроув лишь около 14:00.

Пробки на коридоре Икороду

Интенсивное движение наблюдалось на участке от Агрика через Оводу, Оголонто и M12 в направлении Кету. Частные и коммерческие автомобили двигались по коридору BRT и препятствовали автобусам. Часть пассажиров, выехавших с терминала Икороду примерно в 10:15, в 11:24 всё ещё находилась возле Оголонто.

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В субботу ситуация ухудшилась: обе полосы на коридоре Икороду были перегружены, поэтому автобусы BRT не могли свободно двигаться. Издание также сообщило, что видело полицейских подразделения Овуту, которые помогали частным водителям получить доступ к полосе BRT. В период наблюдения на месте не было заметно сотрудников Управления дорожного движения штата Лагос, которые контролировали бы соблюдение ограничений.

Правила использования полосы

Транспортное управление столичной агломерации Лагоса LAMATA ранее напомнило, что коридор предназначен для определённых автобусов BRT и других транспортных средств, которым агентство предоставило разрешение. Частным автомобилям, части военных и военизированных транспортных средств, а также автобусам местных властей пользоваться им нельзя.

Исключение предусмотрено для пожарных машин и карет скорой помощи, когда они реагируют на чрезвычайные ситуации. LAMATA заявила, что нарушителям могут грозить штрафы, изъятие транспортного средства и другие санкции по законам Лагоса. Представитель агентства Колаволе Оджелаби сообщил, что для обеспечения соблюдения правил была развёрнута контрольная группа под руководством специального советника губернатора по вопросам транспорта.

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