В штате Калифорния, США, GM Energy и WeaveGrid запускают пилотный проект vehicle-to-grid, который позволит отдельным клиентам энергокомпании Southern California Edison передавать электроэнергию из батарей своих электромобилей обратно в сеть. Участники смогут получать выплаты во время мероприятий по реагированию на спрос, когда энергосистеме требуется дополнительная мощность, сообщает Electrek.

Компенсация за оборудование

Через Энергетическую комиссию Калифорнии клиенты, соответствующие условиям программы Emergency Load Reduction Program компании Southern California Edison, могут претендовать на компенсацию до 8 тыс. долларов на систему GM Energy V2H для питания дома от автомобиля. Еще до 8 099 долларов предусмотрено на допустимые расходы по установке, в том числе на подключение системы к электросети.

В GM отметили, что участники проекта станут первыми водителями электромобилей компании в Калифорнии, которые смогут передавать электроэнергию из автомобиля в дом. Владельцы электрокаров Chevrolet, GMC и Cadillac также смогут использовать управление потреблением в зависимости от времени суток, чтобы пользоваться более низкими тарифами. Размер экономии или выплат будет зависеть от тарифного плана, потребления электроэнергии и участия в мероприятиях по реагированию на спрос.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Двунаправленная зарядка

Нынешняя система резервного питания GM использует настенный инвертор, который преобразует постоянный ток из батареи электромобиля в переменный, используемый в доме и электросети. При двунаправленной зарядке переменным током эту функцию может выполнять бортовой инвертор автомобиля. В GM считают, что это может упростить оборудование, устанавливаемое в гараже, и снизить стоимость монтажа.

GM также присоединяется к североамериканской рабочей группе CharIN по технологии AC V2G. Она работает над согласованием технических стандартов, сертификации оборудования и требований энергокомпаний к одобрению таких систем. Пилот в Южной Калифорнии должен дать GM и ее партнерам возможность оценить процесс для водителей — от подачи заявки и установки оборудования до согласования с энергокомпанией и передачи электроэнергии в сеть.

Читай нас в