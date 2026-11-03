В пригороде Вудвилл на западе Аделаиды в Австралии автомобиль задним ходом пробил стену супермаркета Woodville IGA. Владелец магазина Марк Ширрипа в момент аварии проверял товар в проходе, куда въехала машина, и едва избежал травм.

Стеллажи и товар разлетелись по проходу

Экстренные службы вызвали в супермаркет на Порт-роуд около 13:30 в воскресенье. По словам Ширрипы, автомобиль быстро двигался задним ходом, врезался в стену и разбросал стеллажи и упаковки с товаром по проходу.

Камеры видеонаблюдения в магазине зафиксировали момент столкновения в проходе со снеками и кондитерскими изделиями. Владельца осмотрели парамедики на месте, а водительница и ее пассажир не пострадали, сообщает ABC News.

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Водительницу оштрафовали

Полиция Южной Австралии заявила, что 31-летнюю водительницу оштрафовали за движение задним ходом на большее расстояние, чем было необходимо. Ширрипа назвал себя очень счастливым человеком.

По его словам, жена и отец, находившиеся в другой части магазина, услышали громкий удар и прибежали к месту аварии. Владелец также сообщил, что на ремонт поврежденной части здания потребуется несколько недель. Супермаркет начал работать всего месяц назад.

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