Автор колонки о школе Mwisho wa Lami в Кении заявил, что не откажется от графика присутствия учителей в школе во время декабрьских каникул. В Nation Kenya Mwalimu Andrew написал, что предлагал педагогам приходить в определенные дни для подготовки к новому учебному году.

По описанию автора, он разместил график на доске объявлений и отправил его в рабочий чат. Часть учителей спрашивала, почему их имена внесли в расписание несколько раз, а также просила освободить их от присутствия из-за личных дел или запланированных поездок.

Жалобы в профсоюз

После жалоб сотрудников автор встретился с секретарем KNUT по имени Джума. По тексту колонки, тот заявил, что учителя имеют право на каникулы. Автор настаивал, что закрытие школы для учеников не освобождает педагогов от профессиональной подготовки, в частности планирования работы, оценки работы кафедр, упорядочивания учебных материалов и подготовки школы к новому году.

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Джума дал автору неделю, чтобы отменить этот порядок, иначе пригрозил реакцией KNUT.

Объяснение руководству образования

Позднее с автором связался офис директора субокруга, который также получил жалобу и попросил объяснить график. Автор сообщил, что подготовил письмо, в котором указал: учителей не просили приходить ежедневно, а только в выбранные дни для профессиональной подготовки и хозяйственных нужд школы.

По его словам, в течение недели в школу приходили только он и учитель Эрик, который присутствовал во вторник и четверг. Несмотря на это, в финале колонки автор заявил, что не откажется от своего решения из-за угроз профсоюза.

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