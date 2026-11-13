Автосборщики Пакистана не получили текст новой автополитики — Dawn

В Пакистане компании по сборке автомобилей не могут получить копию новой автомобильной политики на 2026–2031 годы, о которой объявили на прошлой неделе. Председатель Пакистанской ассоциации производителей автомобилей (PAMA) Разиур Рехман сообщил, что обращался в Министерство промышленности с просьбой предоставить документ, однако получить его не смог, пишет Dawn.

По словам Рехмана, документ могут опубликовать после завершения всех согласований. Он назвал непонятной закрытость властей вокруг политики. Представитель PAMA также заявил, что неопределенность вредит отрасли: запасы автомобилей накапливаются, а покупатели откладывают решения о приобретении машин.

Изменения после консультаций

Рехман отметил, что Министерство промышленности и Совет по инженерному развитию Пакистана в последний раз проводили консультации с представителями отрасли в июне. С тех пор проект политики, по его словам, претерпел существенные изменения.

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Еще одной проблемой для сектора PAMA назвала рост импорта подержанных автомобилей, несмотря на действующие ограничения, а также обязательные требования по экспорту. Рехман считает, что высокие производственные расходы сдерживают экспорт. Среди препятствий он также назвал ситуацию с безопасностью, из-за которой покупателям сложно посещать страну, и отсутствие соглашений о свободной торговле с крупными импортерами автомобилей.

Продажи автомобилей растут

Несмотря на трудности, продажи легковых автомобилей, легких коммерческих машин, пикапов и внедорожников в октябре достигли 24 418 единиц. Это на 41% больше, чем в аналогичном месяце предыдущего года, и на 62% больше, чем в сентябре. За первые четыре месяца 2026–2027 финансового года было продано 74 898 таких транспортных средств.

Atlas Honda в октябре продала рекордные 173 152 мотоцикла. Продажи Pakistan Suzuki Motor Company выросли до 15 921 автомобиля — на 115% в годовом и на 227% в месячном выражении. Hyundai Nishat Motors реализовала 1 202 автомобиля, включая 379 недавно представленных Palisade.

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