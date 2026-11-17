Британский автопроизводитель Bentley распределил все доступные производственные квоты на 2027 год для своего первого электромобиля — кроссовера Torcal. Покупателям, оформляющим заказы сейчас, придется ждать автомобиль до 2028 года, сообщает Motor1.

Генеральный директор Bentley Франк-Штеффен Валлизер подтвердил Automotive News, что производство Torcal начнется в первой половине 2027 года. Компания не раскрывает планируемый объем первой производственной партии. По словам Валлизера, Bentley довольна реакцией клиентов и текущей ситуацией с заказами.

Новая модель ниже Bentayga

Torcal позиционируется ниже более крупного кроссовера Bentayga, что должно сделать марку доступнее для новых покупателей. Электрический кроссовер построен на платформе Premium Platform Electric концерна Volkswagen Group и является родственным полностью электрическому Porsche Cayenne.

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В США базовая версия Torcal стоит от 222 495 долларов, тогда как цена Bentayga начинается от 231 150 долларов. Цена Torcal S начинается от 262 695 долларов, а First Edition — от 300 995 долларов. По словам Валлизера, более мощная версия S на данный момент стала самым популярным выбором среди ранних заказчиков. Он также отметил, что модель привлекает более молодых клиентов и людей, ранее не владевших Bentley.

Заказы почти на 400 тысяч долларов

Часть клиентов существенно увеличивает стоимость автомобилей благодаря индивидуальному оснащению. Валлизер сообщил, что компания видит конфигурации стоимостью более 300 тысяч фунтов стерлингов — примерно 396 тысяч долларов. Базовая цена Torcal в Великобритании составляет 173 300 фунтов, или около 228 тысяч долларов.

Bentley инвестировала 463 млн долларов в модернизацию предприятия в Кру для производства Torcal. В то же время новый электрический кроссовер не должен заменить Bentayga: компания планирует сохранить в модельном ряду автомобили с двигателями внутреннего сгорания и подключаемые гибриды. Глобальные поставки Bentley за период до конца сентября сократились на 17,5% — до 5 970 автомобилей.

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