Автопроизводитель BYD представил на автосалоне в Гуанчжоу флагманский многоцелевой автомобиль Whale из линейки Ocean. Продажи модели запланированы на первый квартал 2027 года, сообщает Electrek.

Две силовые установки

Whale будут предлагать в версиях с подключаемой гибридной и полностью электрической силовыми установками. Обе модификации должны получить батареи Blade Battery 2.0. Для подключаемого гибрида заявлен запас хода до 400 км исключительно на электротяге по циклу CLTC, а для электрической версии — более 900 км на одном заряде.

По данным Electrek, технология Flash Charging позволит зарядить электрическую версию с 10% до 70% за пять минут. Зарядка с 10% до 97% должна занимать девять минут, а при температуре −30 °C — 12 минут.

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Габариты и оснащение

Длина BYD Whale составляет 5270 мм, ширина — 1996 мм, высота — 1815 мм, а колесная база — 3130 мм. Минивэн получил обновленный дизайн Ocean с плавными линиями кузова и двухуровневой решеткой радиатора.

На крыше автомобиля размещен лидар, а сама модель должна получить новейшую систему помощи водителю BYD. Производитель пока не раскрыл подробные характеристики минивэна. Ожидается, что стартовая цена Whale составит около 300 тыс. юаней, или примерно 45 тыс. долларов.

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