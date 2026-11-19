BYD выпустил в Китае серийный внедорожник Fang Cheng Bao Tai 9, топовая версия которого оснащена рулём, складывающимся в переднюю панель. Автомобиль в этой комплектации стоит 329 900 юаней, или около 49 тысяч долларов. Как сообщает Electrek, BYD называет Tai 9 первым автомобилем с таким рулём, который покупатели могут заказать.

Руль складывается за 10 секунд

Система работает благодаря технологии steer-by-wire: руль не имеет механической связи с передними колёсами и выполняет роль устройства ввода команд. Он поворачивается на 180 градусов на скрытом шарнире и примерно за 10 секунд опускается в отсек передней панели, который закрывается крышкой. На месте руля раскладывается столик, а подушка безопасности остаётся снаружи.

Руль можно сложить только в припаркованном автомобиле. Водительское сиденье откидывается на угол до 165 градусов, а Fang Cheng Bao заявляет, что после складывания руля 80% водительской зоны становится доступно для использования. По оценке бренда, механизм рассчитан на 80 тысяч рабочих циклов.

В разложенном положении это D-образный руль с полным ободом и физическими кнопками. Генеральный директор Fang Cheng Bao Сюн Тяньбо заявил во время презентации, что производители обсуждали складные рули с 2016 года, но не запускали их в массовое производство. По его словам, BYD использовал для перемещения руля тот же тип двигателя, который разрабатывает для гуманоидных роботов.

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Характеристики Tai 9

Fang Cheng Bao Tai 9 имеет длину 5270 мм, колёсную базу 3130 мм и шесть мест по схеме 2+2+2. Это первая модель на новой гибридной платформе BYD DMS. Силовая установка состоит из 1,5-литрового турбодвигателя и переднего и заднего электромоторов, а её суммарная мощность составляет 400 кВт, или 536 л. с.

Внедорожник разгоняется до 100 км/ч за 4,8 секунды. Аккумулятор Blade второго поколения ёмкостью 66,48 кВт·ч обеспечивает 310 км запаса хода на электротяге по циклу WLTC. В стандартное оснащение входят полноуправляемое шасси, LiDAR и система помощи водителю BYD God's Eye B. Tai 9 предлагают в трёх комплектациях стоимостью от 279 900 до 329 900 юаней, однако складной руль доступен только в самой дорогой.

С 1 июля 2026 года в Китае вступил в силу новый стандарт рулевых систем, отменивший требование о механической связи между рулём и колёсами при условии соблюдения требований к резервированию и безопасному отказу системы.

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