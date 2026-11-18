Автопроизводитель Chrysler планирует 19 ноября 2026 года представить на автосалоне в Лос-Анджелесе пакет оформления Copperline и новый вариант салона Ski Grey для минивэна Pacifica 2027 модельного года. Об этом сообщает Motor1.

Медные акценты для двух комплектаций

Пакет Copperline будет доступен только для комплектаций Limited и Pinnacle. Он предусматривает 20-дюймовые колеса с медным оттенком, медные накладки на зеркала, элементы отделки кузова и эмблемы, а также переднюю и заднюю панели кузова с акцентами. Рейлинги Stow ’n Place и молдинги оконных проемов в рамках пакета будут черными.

Пакет можно будет сочетать с цветами кузова Bright White, Diamond Black, Olive Green, Ember или Glass Grey. В салоне версии Limited предусмотрена черная кожа Nappa с медной строчкой Sol Stopper. Версия Pinnacle получит кожу Nappa цвета Blue Agave с перфорацией в паркетном узоре и такой же строчкой. Обе комплектации также получат рамки из медного сплава и черные ремни безопасности с медными акцентами.

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Стоимость Copperline составит 1995 долларов для Pacifica Limited и 995 долларов для Pinnacle. Пакет должен поступить к дилерам в начале 2027 года вместе с другими версиями Pacifica нового модельного года.

Новый светлый салон

Более светлый вариант отделки салона Ski Grey будут предлагать для комплектаций Select и Limited без пакета S Appearance Package, а также для Pinnacle. Его можно будет заказать с любым доступным цветом кузова Pacifica. Для Select и Limited опция будет стоить 295 долларов, а для Pinnacle будет бесплатной.

С появлением Ski Grey Chrysler предложит для Pacifica восемь сочетаний цветов и материалов интерьера. В зависимости от комплектации покупатели смогут выбрать кожу Nappa или искусственную кожу Caprice в черном, светло-сером Ski Grey или сине-зеленом Blue Agave цветах.

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