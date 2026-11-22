Ferrari показала 296 Challenge Stradale — дорожный спорткар, который разрабатывали параллельно с гоночным 296 Challenge Evo для монокубка Ferrari Challenge. Автомобиль не имеет гибридной системы: его оснастили 3,0-литровым битурбированным V6 мощностью 670 л. с. По данным Motor1, Ferrari называет новинку серийной моделью, имеющей наиболее близкую связь с соревновательным автомобилем.

Двигатель и динамика

Двигатель развивает 740 Нм крутящего момента при 6250 об/мин и имеет ограничитель оборотов на уровне 8500 об/мин. Он работает с восьмиступенчатой коробкой передач с двойным сцеплением. При интенсивном движении трансмиссия использует алгоритм переключений от 296 Challenge, а смена передачи занимает около 170 миллисекунд.

По заявлению Ferrari, 296 Challenge Stradale разгоняется до 60 миль в час за 2,8 секунды, до 124 миль в час — за 7,9 секунды, а максимальная скорость превышает 186 миль в час. На тестовой трассе Ferrari во Фьорано модель проходит круг за 1 минуту 18,5 секунды.

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Масса и аэродинамика

Сухая масса автомобиля с опциональным оснащением составляет 2932 фунта, или около 1330 кг. Одним из факторов снижения веса стал отказ от батареи и электромотора. В конструкции также широко использован углепластик: из него изготовлены элементы капота, заднее крыло, дверные панели и каркасы сидений.

Ferrari заявляет, что прижимная сила модели на скорости 155 миль в час достигает 1360 фунтов — на 72% больше, чем у 296 GTB. Фиксированное заднее крыло, созданное на основе крыла гоночного 296 Challenge Evo, генерирует 595 фунтов прижимной силы. Автомобиль также получил карбон-керамические тормоза, полуактивные амортизаторы и систему прогнозного контроля тяги, откалиброванную для трекового использования.

Заявленная стартовая цена Ferrari 296 Challenge Stradale составляет около 307 тыс. долларов. Гоночный 296 Challenge Evo будет выступать в Ferrari Challenge с 2027 года.

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