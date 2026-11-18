Ford начал выпуск литий-железо-фосфатных аккумуляторных ячеек на предприятии BlueOval Battery Park в штате Мичиган, США. Первые ячейки доставляют на завод Louisville Assembly Plant в штате Кентукки, где их используют для прототипов электрического пикапа Fathom. Об этом сообщает Electrek.

Батареи без никеля и кобальта

Fathom станет первым автомобилем Ford на платформе Universal Electric Vehicle. Компания выбрала литий-железо-фосфатную технологию, поскольку такие батареи не содержат никеля и кобальта, что помогает сократить расходы. Вице-президент Ford по проектам передовой разработки Алан Кларк заявил, что LFP-технология позволяет получить больше от батареи без увеличения ее веса или количества ячеек.

Ford использует на заводе в Мичигане лицензированную технологию и производственный опыт изготовителя батарей CATL. Компания заявила, что станет первой в США, которая будет поставлять LFP-батареи для массового автомобильного применения.

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Для Fathom Ford выбрала призматические ячейки, которые можно интегрировать непосредственно в шасси, сокращая конструктивные расходы. По данным компании, сборочные линии предприятия способны производить 40 ячеек в минуту. Для выявления дефектов в реальном времени применяются инструменты распознавания изображений на базе искусственного интеллекта.

Предзаказы откроют в 2027 году

Производственное тестирование уже продолжается, а завод по выпуску аккумуляторных блоков в Мичигане Ford планирует ввести в эксплуатацию в 2027 году — раньше графика. Предзаказы на Fathom должны открыть в начале 2027 года; стартовая цена версии со стандартным запасом хода составит 28 350 долларов.

Генеральный директор Ford Джим Фарли ранее сообщил, что запуск Fathom запланирован на четвертый квартал 2027 года. Ford заявляет, что пикап будет иметь больше пространства в салоне, чем Toyota RAV4, а также получит Apple CarPlay, Android Auto, совместимость с системой BlueCruise, двунаправленную зарядку и порт NACS. Характеристики батареи и запас хода модели компания пока не раскрыла.

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