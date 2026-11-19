Genesis представил гибридные версии седана G80 и кроссовера GV80. Новые модели получили общую гибридную силовую установку, а их заявленный запас хода превышает 500 миль. Об этом сообщает Motor1.

Турбодвигатель и два электромотора

Оба автомобиля оснащены 2,5-литровым четырехцилиндровым турбодвигателем и двумя электромоторами. Силовая установка работает с семиступенчатой автоматической коробкой передач и развивает 347 лошадиных сил и 391 фунт-фут крутящего момента.

Показатель крутящего момента соответствует характеристике доступного для этих моделей 3,5-литрового V6 с двойным турбонаддувом. Гибридные G80 и GV80 стали первыми моделями Genesis в этом сегменте.

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Производитель заявляет, что топливная эффективность G80 Hybrid выросла на 30% по сравнению с бензиновой версией, а GV80 Hybrid — на 24%.

Батарея с жидкостным охлаждением

Новые G80 и GV80 стали первыми автомобилями Hyundai Motor Group, использующими батарею с жидкостным охлаждением. По данным Genesis, такая система улучшает тепловую эффективность и контроль температуры батареи, а также позволяет активнее использовать ее доступную мощность.

Для моделей предложат отделку стеганой кожей Nappa, декоративные вставки из черного ясеня и аудиосистему Bang & Olufsen. Цены на гибридные G80 и GV80 пока не объявлялись. Компания планирует предоставить больше информации ближе к началу производства моделей, запланированному на начало следующего года.

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