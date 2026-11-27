Автопроизводитель Hyundai представил в Китае на выставке Auto Guangzhou 2026 концепт компактного электрического кроссовера Mercury. Это третья модель в линейке Ioniq Planet, ориентированной на китайский рынок, сообщает Motor1. Серийную версию автомобиля компания планирует выпустить в Китае в следующем году.

Название Mercury не связано с одноименной американской маркой Ford, которую прекратили выпускать в 2011 году. Hyundai назвала концепт в честь ближайшей к Солнцу планеты, продолжив астрономическую систему наименований для китайской электрической линейки.

Особенности дизайна

Концепт окрашен в цвет Citrine Neon и имеет резко очерченную переднюю часть, которую Hyundai называет «акульим носом». Автомобиль получил 20-дюймовые черные колеса с шинами Michelin Pilot Sport и значительный дорожный просвет.

В отличие от многих современных концептов, Mercury не имеет выдвижных дверных ручек. Motor1 связывает это с новыми нормами безопасности в Китае, которые фактически запрещают такое решение. В задней части автомобиля установлены большой двухсекционный диффузор, массивный спойлер на крыше и двухсекционный вертикальный стоп-сигнал.

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Версия со сменными батареями

Hyundai вместе с производителем аккумуляторов CATL готовит вторую версию Mercury с возможностью замены батареи. На специальных станциях разряженный аккумулятор автоматически заменяют на заряженный; по данным источника, такой процесс может занимать около 100 секунд.

CATL развивает в Китае сеть станций замены батарей Choco-Swap. Компания уже построила более 2 500 станций, планирует превысить 3 000 к концу 2026 года, а в 2027 году — расширить сеть до 6 000 локаций в 297 городах.

Hyundai также готовит для Китая другие модели. В следующем году должна появиться версия Ioniq V с увеличителем запаса хода, в 2028 году — серийная модель на основе концепта Earth. Еще две модели категории New Energy Vehicle компания планирует выпустить в 2029 году.

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