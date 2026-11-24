Автопроизводитель Ineos планирует начать в США в 2028 году производство внедорожника Grenadier и пикапа Quartermaster. Американский рынок обеспечивает около 70% мировых продаж Grenadier, сообщает Motor1.

Место для завода еще выбирают

Ineos уже сформировала короткий список возможных площадок для предприятия и рассчитывает принять окончательное решение о локации в течение нескольких ближайших месяцев. Компания пока не сообщила, где именно будут производить автомобили, каким будет объем инвестиций и будут ли модели американской сборки отличаться от тех, которые сейчас выпускаются в Европе.

Генеральный директор Ineos Automotive Линн Калдер назвала эти планы одним из важнейших моментов в истории автомобильного подразделения. По ее словам, Grenadier уже завоевал расположение американских покупателей, а политика США создала привлекательные условия для развития бизнеса.

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Переговоры о заводе во Франции

Планы производства в США появились на фоне эксклюзивных переговоров Ineos о возможной продаже китайскому автопроизводителю BYD своего завода во Франции. На этом предприятии сейчас выпускают Grenadier и Quartermaster.

Если сделка будет заключена, Ineos планирует продолжать производство обеих моделей во Франции в среднесрочной перспективе. Компания не объявляла об изменениях в действующей организации производства, а запуск площадки в США может расширить ее производственное присутствие на крупнейшем для Grenadier рынке.

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