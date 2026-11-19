Автопроизводитель Kia планирует в 2027 году представить новый электромобиль B-сегмента, который может стать самой доступной моделью бренда. По словам исполнительного вице-президента и руководителя глобальных операций Kia Теда Ли, стартовая цена автомобиля может составить от 20 до 22 тысяч евро без учета государственных субсидий. Это соответствует примерно 22–24 тысячам долларов.

Как сообщает Electrek, Kia и Hyundai совместно разрабатывают специальную электрическую платформу для двух начальных моделей. По данным Auto Express, на которые ссылается издание, эти автомобили могут получить названия Kia EV1 и Hyundai IONIQ 1.

Конкуренция в доступном сегменте

Ожидается, что будущая модель Kia будет конкурировать с бюджетными электромобилями, в частности с Renault Twingo, стартовая цена которого составляет около 20 тысяч евро. Нынешней самой доступной электрической моделью Kia на европейских рынках является EV2: в Германии ее цена начинается от 26 600 евро.

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Ли заверил, что более низкая цена не будет означать компромиссов в качестве, дизайне или оснащении. По данным Auto Express, будущий электромобиль может иметь более спортивный и менее угловатый силуэт, чем кроссовер EV2, а в его дизайне могут использовать отдельные черты концепта Kia Vision Meta Turismo.

Программное обеспечение и производство

Новый хетчбэк B-сегмента должен стать первым программно-определяемым автомобилем Kia. Компания планирует завершить его разработку до конца 2027 года. Для модели могут использовать архитектуру Hyundai CODA, мультимедийную систему Pleos Connect и встроенный искусственный интеллект Gleo AI.

Kia заявляла, что ее программно-определяемый электромобиль получит систему помощи водителю уровня 2+ для движения по автомагистралям. В 2029 году компания планирует расширить ее возможности до уровня 2++ для использования в городах. Модель предназначена прежде всего для Европы и, по данным издания, ее могут производить вместе с Kia EV2 на заводе компании в Словакии. Также ожидается, что она не будет базироваться на бензиновом городском автомобиле Picanto.

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