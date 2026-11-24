Американский автопроизводитель Lucid совместно с Uber и разработчиком автономных технологий Nuro начал испытания электрических кроссоверов Gravity без водителя-оператора в районе залива Сан-Франциско. Платную услугу перевозки пассажиров в регионе планируют запустить в первом квартале 2027 года.

Как сообщает InsideEVs, с января более 100 автомобилей Gravity тестировали на дорогах общего пользования в Сан-Франциско и Хьюстоне. Ранее в каждом из них на водительском месте находился оператор, контролировавший работу системы. Нынешний этап стал первым, когда эти автомобили испытывают без человека-оператора на борту.

Первые районы тестирования

На начальном этапе беспилотные Gravity будут тестировать на дорогах Пало-Альто, Маунтин-Вью, Лос-Альтоса и Саннивейла в Калифорнии. Lucid заявила, что в следующем году расширит географию испытаний в районе залива Сан-Франциско.

В испытаниях без оператора задействовано более 100 кроссоверов. Они получили обновленные аппаратные и программные компоненты по сравнению с автомобилями на предыдущем этапе тестирования. Машины оснащены автономным оборудованием Nuro.

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Запуск через Uber

После запланированного коммерческого запуска пассажиры смогут заказывать роботакси Lucid Gravity через приложение Uber. Если запуск состоится по плану, Lucid, Uber и Nuro присоединятся к Tesla, Waymo и Zoox, которые предлагают платные беспилотные поездки в США.

Lucid заявляет, что Gravity имеет запас хода до 450 миль на одном заряде и поддерживает зарядку мощностью до 400 кВт. По данным компании, за 11 минут автомобиль может увеличить запас хода до 200 миль. В то же время Lucid не раскрыла стоимость версии Gravity для роботакси и не сообщила, как автономное оборудование влияет на ее запас хода и эффективность.

Базовая пассажирская версия Lucid Gravity без автономного оборудования и программного обеспечения стоит от 81 750 долларов. Компания также планирует создать роботакси на будущей среднеразмерной платформе, но не уточнила, какой именно будет эта модель.

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