Автопроизводитель McLaren подал иск против конструктора Гордона Мюррея из-за дизайна автомобиля Gordon Murray Automotive S1. В компании считают, что эта модель нарушает права интеллектуальной собственности McLaren, связанные с дизайном McLaren F1, сообщает Motor1.

Претензии к дизайну S1

GMA S1 представили во время Monterey Car Week в этом году. У модели есть некоторые схожие черты с McLaren F1, в частности компоновка салона с тремя сиденьями в один ряд. Мюррей ранее руководил разработкой дизайна F1 и создал его первоначальные эскизы.

Представитель McLaren заявил, что компания считает своим долгом защищать целостность наследия модели — не только для бренда, но и для владельцев, коллекционеров и энтузиастов, которые ценят ее аутентичность.

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Позиция Gordon Murray Automotive

В Gordon Murray Automotive считают иск необоснованным и намерены оспаривать его в суде. Дата слушаний по делу пока не назначена.

Гордон Мюррей присоединился к McLaren в 1987 году в качестве технического директора подразделения F1, а в 1991 году перешел в McLaren Cars. Он работал в компании до 2004 года. Gordon Murray Automotive начала работу в 2017 году.

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