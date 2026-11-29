McLaren подала иск к Гордону Мюррею из-за дизайна модели S1 — Motor1
Автопроизводитель McLaren подал иск против конструктора Гордона Мюррея из-за дизайна автомобиля Gordon Murray Automotive S1. В компании считают, что эта модель нарушает права интеллектуальной собственности McLaren, связанные с дизайном McLaren F1, сообщает Motor1.
Претензии к дизайну S1
GMA S1 представили во время Monterey Car Week в этом году. У модели есть некоторые схожие черты с McLaren F1, в частности компоновка салона с тремя сиденьями в один ряд. Мюррей ранее руководил разработкой дизайна F1 и создал его первоначальные эскизы.
Представитель McLaren заявил, что компания считает своим долгом защищать целостность наследия модели — не только для бренда, но и для владельцев, коллекционеров и энтузиастов, которые ценят ее аутентичность.
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Позиция Gordon Murray Automotive
В Gordon Murray Automotive считают иск необоснованным и намерены оспаривать его в суде. Дата слушаний по делу пока не назначена.
Гордон Мюррей присоединился к McLaren в 1987 году в качестве технического директора подразделения F1, а в 1991 году перешел в McLaren Cars. Он работал в компании до 2004 года. Gordon Murray Automotive начала работу в 2017 году.