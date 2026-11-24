В Германии автопроизводитель Porsche подтвердил дебют полностью электрического спорткара 718 Boxster в первом квартале 2027 года. Как сообщает Electrek, компания уже показала предварительные изображения двухдверной модели. Производство электрического Boxster планируют наладить на главном заводе Porsche в Штутгарте-Цуффенхаузене.

Новая архитектура и распределение массы

Для электрического 718 Boxster Porsche разработала архитектуру E-Core, которая должна обеспечить более низкое расположение сидений и оптимальное распределение массы. 800-вольтовую батарею разместили непосредственно за сиденьями — там, где в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания обычно устанавливают мотор.

По данным Porsche, на переднюю ось электромобиля приходится 40% массы, а на заднюю — 60%. Такой показатель соответствует распределению массы в традиционных спорткарах со среднемоторной компоновкой. Компания также заявила, что благодаря облегченной конструкции общая масса электрического Boxster будет соответствовать массе нынешних Porsche 911 Cabriolet с гибридной силовой установкой T-Hybrid.

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Динамика и оснащение

Porsche назвала электрический Boxster самой мощной моделью семейства 718, но конкретную мощность пока не раскрыла. Топовая версия, по заявлению компании, сможет разгоняться от 0 до 100 км/ч менее чем за три секунды и развивать максимальную скорость более 250 км/ч.

Все версии электрического Boxster будут иметь задний привод и систему E-Shift. Она будет имитировать переключение передач и звук семиступенчатой трансмиссии PDK. Когда этот режим выключен, подрулевыми лепестками можно будет выбирать один из трех уровней рекуперации. Модель также получит компоненты шасси от Porsche 911, в частности рулевое управление на основе системы 911 Carrera GTS и подруливание задней осью, которое впервые предложат для 718 Boxster.

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