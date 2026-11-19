Porsche совместно с британским производителем миниатюрных автомобилей Hedley Studios создала Porsche 550 J — электрическую 80-процентную реплику гоночного Porsche 550 Spyder. Публичный дебют модели запланирован на 21–22 ноября на фестивале Icons of Porsche в Дубае, ОАЭ, посвященном 75-летию автоспорта Porsche, сообщает Electrek.

Электромобиль для двоих

Porsche 550 J создан на основе оригинального 550 Spyder — первого специально разработанного гоночного спорткара Porsche, дебютировавшего в 1953 году. Несмотря на уменьшенные габариты, автомобиль имеет два места для взрослых. Его масса составляет 350 кг благодаря трубчатой стальной раме и вручную сформированному кузову из карбона.

Базовая версия оснащена электромотором мощностью 8 кВт, или 11 л. с., и 48-вольтовой системой. Она способна развивать до 65 км/ч и преодолевать до 50 км без подзарядки. Опциональный пакет RS увеличивает мощность до 16 кВт, или 21 л. с., максимальную скорость — до 80 км/ч, а запас хода — до 80 км благодаря дополнительным батареям.

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Детали и ограниченная серия

Пакет RS также предусматривает перфорированные дисковые тормоза и регулируемую подвеску. Автомобиль получил тормоза Brembo, подвеску Bilstein, шины Continental и рулевое колесо Nardi с деревянным ободом. В салоне сохранена классическая компоновка панели с тремя приборами: указатель топлива заменили индикатором заряда батареи, а рычаг подсоса выполняет функцию переключателя режимов движения. Зарядный порт спрятали под хромированной крышкой горловины топливного бака.

Проект разрабатывали шесть лет в сотрудничестве с Porsche; Hedley Studios получила доступ к оригинальным чертежам, архивным материалам и историческим автомобилям из музея компании. Будет выпущено только 250 Porsche 550 J. Покупатели смогут выбрать историческую гоночную окраску или индивидуальный цвет. Стоимость начинается от 69 500 фунтов стерлингов без налогов и дополнительных опций, а поставки должны начаться весной 2027 года.

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