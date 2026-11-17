Французский автопроизводитель Renault планирует к 2028 году создать во Франции 2 тысячи новых рабочих мест, преимущественно в производстве. В то же время компания предусматривает 1 тысячу добровольных увольнений среди сотрудников непрямых и административных подразделений. Об этом Euronews сообщает со ссылкой на представленный профсоюзам план France Industrie FutuREady.

Набор сотрудников на производство

Реорганизация предусматривает создание 2 тысяч рабочих мест в течение двух лет. Renault планирует нанять на свои заводы 1650 операторов и производственных работников, еще 250 человек — на вспомогательные должности, а 100 мест предназначить для молодых выпускников.

Руководитель Renault по вопросам качества, производства и цепочек поставок Тьерри Шарве заявил, что большинство новых должностей будут рабочими. В настоящее время Renault имеет во Франции около 15 тысяч рабочих мест в промышленном секторе.

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Схема добровольных увольнений

Параллельно компания объявила о схеме 1 тысячи добровольных увольнений для сотрудников непрямых и административных функций. Ее еще должны согласовать с профсоюзами. Профсоюз CFDT раскритиковал темп запланированных изменений.

Renault заявила, что защитит стратегические должности в инженерии аккумуляторных батарей, электронике и программном обеспечении, производстве электрических силовых установок и промышленном техническом обслуживании. План должен помочь компании ответить на усиление конкуренции со стороны китайских автопроизводителей на европейском рынке.

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