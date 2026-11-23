В Испании Subaru объявила линейку электромобилей 2027 модельного года, в которую вошли Uncharted, Solterra и E-Outback, а также открыла предзаказы на Uncharted. Для всех трёх моделей компания предусмотрела более доступные версии с передним приводом 4×2, тогда как более дорогие комплектации будут иметь полный привод. Об этом сообщает Electrek.

Цены на переднеприводные версии

В Испании Subaru Uncharted с передним приводом будет стоить от 26 525 евро, Solterra — от 35 025 евро, а E-Outback — от 36 525 евро. Указанные цены учитывают субсидии, скидки и другие стимулы.

Предзаказы в настоящее время доступны для Uncharted. Выход Solterra и E-Outback на рынок ожидается в середине 2027 года. В США E-Outback продаётся под названием Trailseeker, а Solterra и Trailseeker 2027 модельного года предлагаются только с полным приводом и системой X-Mode.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Исключение из традиции полного привода

Компактный электрический кроссовер Uncharted стал первой моделью Subaru примерно за 30 лет, для которой полный привод не является стандартным оснащением. Базовая версия Uncharted Premium FWD имеет один передний электромотор мощностью 221 л. с.

Более дорогие версии Sport и GT оснащены системой полного привода Symmetrical All-Wheel Drive и имеют суммарную мощность 338 л. с. В США Uncharted Premium FWD 2027 модельного года стоит от 34 995 долларов, а версии Sport и GT — от 39 795 и 43 795 долларов соответственно. Solterra и Trailseeker на американском рынке стартуют от 38 495 и 39 995 долларов.

Читай нас в