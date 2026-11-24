Первый раунд коллективных переговоров между автопроизводителем Volkswagen и немецким профсоюзом IG Metall завершился без соглашения в немецком городе Эмден. Стороны обсуждали условия около 90 минут и должны вновь встретиться 15 декабря в Цвиккау. Об этом сообщает Anadolu Agency.

Требования профсоюза

IG Metall требует повысить оплату труда на 5%. Главный переговорщик профсоюза Торстен Грёгер перед началом встречи заявил на митинге, что организация отклонит предложения Volkswagen по сокращению расходов, и призвал руководство выполнить обязательства по трудовому соглашению 2024 года.

Около места переговоров Nordseehalle собрались приблизительно 4 500 человек. Председатель производственного совета Volkswagen Даниэла Кавалло призвала менеджмент сократить свои требования и предупредила об особенно остром трудовом конфликте, если компания не восстановит доверие работников.

Возможные забастовки в январе

Период, в течение которого забастовки не разрешены, истекает 31 декабря. Поэтому профсоюз сможет объявить предупредительные забастовки с 1 января.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Volkswagen предлагает заморозить зарплаты в 2027 и 2028 годах, отменить несколько премий и надбавок, а также заменить фиксированную 35-часовую рабочую неделю графиком, привязанным к производственным потребностям. По этому плану работники трудились бы дольше без дополнительной оплаты в периоды роста спроса, а при сокращении рабочего времени получали бы пропорционально меньшую зарплату.

Один из двух главных переговорщиков Volkswagen Франк Ишнер заявил, что с начала предыдущих переговоров в сентябре условия для бизнеса ухудшились. По его словам, компании необходимо быстрое соглашение для снижения затрат на оплату труда, прежде всего в Германии. Автопроизводитель ссылается на пошлины, сокращение китайского рынка и усиление конкуренции в Европе.

В октябре Volkswagen сообщил, что стратегия компании до 2030 года предусматривает еще 12 тысяч сокращений рабочих мест в дополнение к более чем 35 тысячам, согласованным с IG Metall в 2024 году. В то же время компания заявила о намерении сохранить гарантии занятости из предыдущего соглашения, которые, по оценке профсоюза, исключают принудительные увольнения до конца 2030 года.

Читай нас в