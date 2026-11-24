В немецком Эмдене Volkswagen начал тарифные переговоры об условиях труда примерно 120 тысяч работников на девяти предприятиях концерна в Германии. Руководство компании стремится сократить расходы, тогда как профсоюз IG Metall выступает против новых уступок со стороны персонала, сообщает Tagesschau.

Переговоры начались в Эмдене, примерно в 300 километрах от штаб-квартиры Volkswagen в Вольфсбурге. На заводе в Эмдене производят электромобили, в частности недавно там отметили начало выпуска ID.Tiguan. В то же время дальнейшее производство автомобилей на этой площадке после 2030 года остается неопределенным.

Требования компании и профсоюза

IG Metall требует повышения зарплат на 5%. Volkswagen, в свою очередь, предложил заморозить зарплаты в 2027 и 2028 годах, отменить надбавки, бонусы и выходные дни.

Компания также хочет изменить правила 35-часовой рабочей недели. При необходимости работники могли бы работать дольше без дополнительной оплаты, а при уменьшении объемов работы — меньше, с соответствующим сокращением заработка. В профсоюзе этот перечень предложений назвали «ядовитым списком» и заявили о намерении сопротивляться.

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Переговоры на фоне кризиса

Несколько недель назад Volkswagen денонсировал десять коллективных договоров — именно они стали предметом нынешних переговоров. Вопрос возможного сокращения до 50 тысяч рабочих мест, а также будущее заводов в Эмдене, Ганновере, Цвиккау и Неккарзульме формально не внесены в повестку дня.

Глава концерна Volkswagen Оливер Блуме связал результаты тарифных переговоров с сохранением занятости в Германии. По его словам, затраты на рабочую силу на немецких заводах концерна вдвое выше, чем в остальной Европе. Среди других проблем компании он назвал торговые конфликты, падение спроса в Китае и сокращение рынка.

Профсоюз допускает эскалацию конфликта после окончания действия обязательства не бастовать 31 декабря. После этой даты на Volkswagen возможны забастовки, хотя правила денонсированных договоров пока остаются в силе.

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