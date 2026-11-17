В Великобритании Volkswagen планирует на этой неделе представить концепт спортивного электрического хэтчбека на базе ID Polo GTI. На тизере модели под покрывалом видны большое заднее антикрыло и расширенные колесные арки, что указывает на более агрессивное оформление по сравнению с ID Polo GTI.

Возможная версия Clubsport

Как сообщает Autocar, премьера станет частью празднования 50-летия линейки GTI. Концепт может дать представление о будущей версии ID Polo GTI Clubsport, разработка которой, по данным издания, уже ведется.

Источники Volkswagen ранее сообщили Autocar, что мощность топовой модификации могут увеличить со стандартных 223 л. с. почти до 300 л. с. Автомобиль также может получить пакет изменений шасси, в частности дифференциал ограниченного скольжения.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Потенциал силовой установки

Руководитель подразделения Volkswagen по динамике Флориан Умбах подтвердил изданию разработку такой программы во время тестового заезда на прототипе GTI в Великобритании. По его словам, существующие электромотор и батарея имеют потенциал для повышения пиковой мощности и крутящего момента, который могла бы выдержать передняя ось.

Умбах также сказал, что для модели может появиться имитированная коробка передач с переключением подрулевыми лепестками. В то же время пока неясно, связан ли будущий концепт непосредственно с программой разработки Clubsport. Volkswagen должен снять покрывало с автомобиля в пятницу.

Читай нас в