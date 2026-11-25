Volkswagen открыл в Германии приём заказов на компактный электрический кроссовер ID. Cross в комплектации R-Line. Версия с электромотором мощностью 135 PS (133 л. с.) стоит от 37 225 евро, сообщает Motor1.

Версия с батареей на 37 кВт·ч

ID. Cross R-Line оснащён батареей ёмкостью 37 кВт·ч с запасом хода до 314 км по циклу WLTP. Заявленное комбинированное энергопотребление составляет от 14,5 до 16,6 кВт·ч на 100 км.

В стандартное оснащение R-Line входят другой передний бампер, вертикальные дневные ходовые огни, 19-дюймовые колёса и корпуса зеркал антрацитового цвета. В салоне предусмотрены спортивные комфортные сиденья и элементы подсветки ID. Light, простирающиеся до передних дверей.

Автомобиль также имеет бесключевой доступ, матричные LED-фары IQ.Light, камеру заднего вида, адаптивный круиз-контроль и прогрессивное рулевое управление.

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Предзаказ флагманской версии в 2027 году

Во второй половине марта 2027 года Volkswagen планирует открыть предзаказ на флагманский ID. Cross R-Line. Он получит батарею ёмкостью 52 кВт·ч и электромотор мощностью 226 PS (223 л. с.) с крутящим моментом 290 Нм.

По данным производителя, такая версия будет разгоняться до 100 км/ч за 6,9 секунды, развивать максимальную скорость 175 км/ч и иметь запас хода до 428 км по циклу WLTP. Её оснастят электронноуправляемой блокировкой переднего дифференциала, адаптивной подвеской DCC с уменьшенным на 15 мм дорожным просветом и режимом Traction для мокрого или неоднородного покрытия.

Для автомобилей с батареей на 52 кВт·ч будет доступен фаркоп для прицепа массой до 1200 кг. Объём багажника составляет 475 литров, а переднего багажного отсека — 25 литров.

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