Volvo Cars обучает гуманоидных роботов Aeon на своем заводе в Генте, Бельгия. С середины 2027 года их планируют постепенно привлекать к работе в реальных производственных условиях рядом с работниками, сообщает InsideEVs.

Роботы для физически сложных операций

В компании заявили, что гуманоидные роботы должны выполнять часть повторяющихся и эргономически сложных операций. Первые устройства уже проходят обучение на предприятии: работники показывают им, как с высокой точностью брать компоненты и устанавливать их в два специальных приспособления.

Volvo Cars использует для этого метод имитационного обучения. В дальнейшем задачи для роботов планируют усложнять: добавлять больше деталей, обучать перемещению по производственной зоне и взаимодействию с автоматизированными системами завода.

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Характеристики Aeon

Робот Aeon имеет человекоподобную конструкцию, однако передвигается не на ногах, а на колесах. Его высота составляет 1,65 метра, масса — 60 килограммов. Устройство может двигаться со скоростью до 8,6 км/ч и переносить грузы весом до 10 килограммов. Для ориентации в пространстве и точного обращения с деталями робот оснащен несколькими камерами и датчиками.

Главный директор Volvo Cars по производству Магнус Нильссон заявил, что конструкция Aeon позволяет интегрировать его в существующий производственный процесс вместе с командами работников и действующей автоматизацией.

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