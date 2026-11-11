В США министр торговли Говард Латник, по данным Axios, неоднократно препятствовал действиям против компаний, подозреваемых в перенаправлении чипов Nvidia в Китай. Об этом сообщает NDTV World, опубликовавший материал Reuters со ссылкой на высокопоставленные источники Axios.

Решение президента

По информации Axios, президент США Дональд Трамп в четверг в третий раз в этом году санкционировал меры против компаний, подозреваемых в перенаправлении чипов. Издание также сообщило, что перед этим Трамп консультировался с миллиардером Илоном Маском.

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Встреча в Ситуационной комнате

В тот же день Латник встретился в Ситуационной комнате с министром финансов США Скоттом Бессентом, министром обороны Питом Хегсетом, торговым представителем Джеймисоном Гриром и государственным секретарем Марко Рубио.

Во время встречи Бессент, по данным Axios, высказал Латнику претензии из-за сопротивления его ведомства исполнению экспортного контроля. Латник, как утверждает издание, согласился, однако заявил, что должен уточнить этот вопрос у Трампа.

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