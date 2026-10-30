Президент Сальвадора Найиб Букеле, по данным Axios, получил от президента США Дональда Трампа согласие на масштабное развертывание сальвадорских военных на Гаити для борьбы с вооруженными бандами, сообщает Anadolu Agency. По информации издания, правительство Гаити также одобрило операцию.

Развертывание до 2 000 военных

Как сообщает Axios, Букеле позвонил Трампу во вторник, чтобы убедиться, что Вашингтон не будет возражать против операции. По данным издания, Трамп сказал сальвадорскому лидеру делать то, что необходимо.

Американский президент также выразил сочувствие в связи с четырьмя сальвадорскими военнослужащими, пропавшими без вести после засады на Гаити. В среду Сальвадор объявил о намерении направить до 2 000 военнослужащих и не исключил дальнейшего увеличения контингента.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

В публикации в социальной сети X в четверг Букеле заявил, что Сальвадор действует на Гаити не ради денег, а чтобы бороться с теми, кого он назвал злыми.

Запрос на американское оборудование

Ранее Букеле предлагал, чтобы Сальвадор взял на себя стабилизацию ситуации на Гаити в качестве прокси-силы США. По данным Axios, госсекретарь США Марко Рубио выступал против этой идеи, предпочитая более дистанцированную роль Вашингтона.

Президент Сальвадора также просил США предоставить военное оборудование, в том числе беспилотники и транспортные самолеты, однако эти запросы были отклонены. В материале отмечается, что Колумбия потенциально могла бы стать неофициальным каналом поставок техники без прямого участия США. В этом году насилие банд на Гаити унесло более 5 700 жизней, а доступ местных общин к базовым услугам усложнился.

Читай нас в