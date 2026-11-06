Axon Enterprise объявила о дополнительных инвестициях в размере $1,2 млрд в разработчика дронов Skydio. В рамках соглашения компания станет эксклюзивным дистрибьютором продукции Skydio в США и Канаде, сообщает Channel NewsAsia.

Доля Axon в Skydio

После завершения сделки доля Axon в Skydio должна вырасти примерно до 37%. Сделка оценивает производителя беспилотников в $5,2 млрд до привлечения нового капитала. Расчет предусматривает сочетание денежных средств и акций Axon, а закрытие сделок ожидается в четвертом квартале 2026 года и первом квартале 2027 года.

Skydio разрабатывает автономные дроны с искусственным интеллектом, которыми в США пользуются службы общественной безопасности и военные заказчики. Axon заявила, что в ведомствах, применяющих ее программу Drone as First Responder, время реагирования на приоритетные вызовы сокращалось максимум на 65%. По данным компании, дроны прибывали раньше офицеров примерно в 80% вызовов, на которые их направляли.

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Прогноз и квартальные результаты

В то же время Axon снизила прогноз годового роста выручки в 2026 году примерно до 30%. Компания объяснила это исключением трех федеральных развертываний Dedrone общей стоимостью около $130 млн.

Скорректированная прибыль Axon за третий квартал составила $1,72 на акцию, тогда как аналитики, опрошенные LSEG, ожидали $1,88. После публикации результатов акции компании во внебиржевых торгах упали примерно на 14% — до $329.

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