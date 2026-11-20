В Гонконге в пятницу азиатские фондовые рынки резко снижались и шли к худшей неделе с марта 2020 года. Широкий индекс акций Азиатско-Тихоокеанского региона MSCI потерял 2,5% и мог завершить шестую торговую сессию подряд в минусе. С начала недели индикатор снизился на 7% — это худший результат с марта 2020 года.

Как сообщает Channel NewsAsia, японский индекс Nikkei упал на 4,1% и шёл к недельному снижению на 6,8%. Южнокорейский KOSPI потерял 4,7%, а его падение по итогам недели могло достичь 7,5%. Движение на азиатских площадках произошло после того, как индексы S&P 500 и Nasdaq Composite в США снизились более чем на 2%.

Дебют Anthropic не изменил настроения

Акции Anthropic в первый день торгов выросли более чем на 30%, однако это не поддержало более широкий рынок. Старший аналитик финансовых рынков Capital.com Кайл Родда заявил, что успешное первичное размещение Anthropic не развеяло опасения инвесторов относительно перспектив сегмента искусственного интеллекта и фондового рынка в целом.

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На настроения участников рынка, по данным агентства Reuters, также давили опасения относительно роста долговой нагрузки в секторе ИИ. Родда отметил, что ослабление торговли акциями компаний из сферы ИИ и ожидания повышения ставок Федеральной резервной системой США могут вызвать дальнейшее снижение котировок.

Доллар вырос на фоне избегания риска

Фьючерсы на американские индексы также указывали на продолжение падения: фьючерсы на S&P 500 снижались на 0,4%, а на Nasdaq — на 0,7%. Индекс доллара держался на уровне 103,86 после достижения на этой неделе максимального показателя с апреля 2025 года.

Доходность 10-летних казначейских облигаций США составляла 5,026%, вблизи минимума за неделю, а доходность двухлетних бумаг снизилась до 4,749%. Фьючерсы на нефть Brent почти не изменились и составляли 91,98 доллара за баррель. Золото подешевело на 0,6% — до 3601,40 доллара за унцию — и шло к недельному падению на 7,3%.

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