Ключевые фондовые индексы Японии, Южной Кореи, Тайваня и Гонконга выросли в понедельник после технологической распродажи в конце прошлой недели. По состоянию на 04:00 по Гринвичу японский Nikkei 225 прибавил 3,45%, тайваньский Taiex — 5,72%, а южнокорейский Kospi — 1,68%. Гонконгский Hang Seng вырос на 0,19%.

Восстановление после падения

Как сообщает Al Jazeera, росту в Азии предшествовало восстановление Уолл-стрит в пятницу. Фьючерсы на индекс S&P 500 и технологический Nasdaq 100 выросли на 0,60% и 0,59% соответственно.

В четверг Уолл-стрит пережила распродажу на $2,5 трлн после результатов промежуточных выборов в США, на которых Демократическая партия одержала убедительную победу. Инвесторы опасались, что законодательные органы под контролем демократов могут замедлить развертывание дата-центров, необходимых для работы систем искусственного интеллекта.

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Падение в Азии и Nvidia

В пятницу технологическая распродажа распространилась на азиатские рынки: Nikkei 225 снизился примерно на 6%, Kospi — на 9%, а Hang Seng — на 1,3%.

Ранее американские фьючерсы снижались после того, как Nvidia сообщила о намерении расследовать романтические отношения своего генерального директора Дженсена Хуанга с женщиной, которую обвиняют в шпионаже в пользу Китая. Совет директоров Nvidia заявил, что доверяет Хуангу и не имеет оснований полагать, что национальная безопасность или секреты компании были скомпрометированы. В то же время независимое расследование должно изучить всю доступную информацию, а Хуанг согласился с ним сотрудничать.

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