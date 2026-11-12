Азиатские покупатели нефти всё чаще выбирают сорта из Африки и Бразилии, поскольку их цена стала более привлекательной на фоне высокой стоимости перевозок из Персидского залива. Об этом сообщает OilPrice со ссылкой на Reuters.

Закупки в Западной Африке

Источники Reuters назвали китайскую Sinopec и южнокорейскую SK Energy среди покупателей западноафриканской нефти. Торговое подразделение Sinopec — Unipec — приобрело два груза конголезской нефти Djeno со скидкой около 22 долларов за баррель к котировкам dated Brent, сообщили два трейдера.

SK Energy предварительно зафрахтовала танкер класса Suezmax для перевозки нефти из Габона в южнокорейский Ульсан в декабре. По оценке аналитиков Energy Aspects, ангольская нефть также стала более интересной для китайских покупателей, тогда как премия на сорт ESPO растёт.

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Снижение ставок на перевозку

В начале года ставки на перевозку грузов из Южной Америки и Африки были рекордными, однако позднее снизились. Аналитики Energy Aspects отметили, что более дешёвый фрахт крупных нефтяных танкеров на дальние расстояния повышает привлекательность сортов, поставляемых с запада от Суэцкого канала.

По данным Vortexa, после исключительной напряжённости рынка в октябре доступность судов улучшилась. Число загруженных танкеров классов VLCC и Suezmax в Восточной Азии с начала сентября выросло примерно на 15%, что может увеличить количество судов, доступных после разгрузки. Ставки для VLCC снизились на 50% от октябрьских максимумов, а ставки для Suezmax и Aframax также существенно упали.

В то же время перевозка нефти из Персидского залива в Азию оставалась дорогой: в октябре суточная ставка для супертанкеров на этом маршруте достигала 1,4 млн долларов, после чего начала снижаться.

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