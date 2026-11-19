Азиатский банк развития планирует предоставить финансирование для декарбонизации энергоемких отраслей промышленности Турции и развития возобновляемой энергетики. Об этом директор банка в Турции Кейджу Мицухаши заявил на полях климатической конференции COP31 в Анталье, сообщает Anadolu Agency.

Приоритет для тяжелой промышленности

По словам Мицухаши, ключевыми направлениями зеленой трансформации страны являются декарбонизация промышленности и увеличение мощностей по производству электроэнергии. Он отметил, что Турция имеет крупный производственный сектор, который охватывает сталелитейную и алюминиевую промышленность, а также производство удобрений. Сокращение выбросов в этих отраслях, по его словам, требует финансирования.

Азиатский банк развития участвует в Инвестиционной платформе промышленной декарбонизации Турции вместе с Европейским банком реконструкции и развития и Всемирным банком. Мицухаши заявил, что эта платформа существенно способствует зеленому переходу и противодействию изменению климата.

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Поддержка бизнеса

Доступ к капиталу он назвал одной из главных проблем для развивающихся стран в противодействии изменению климата. Банк мобилизует механизмы поддержки для государственного и частного секторов, направляя ресурсы малым и средним предприятиям, а также другим промышленным участникам по всей стране.

Мицухаши также отметил, что проведение COP31 в Турции создало возможности для международной дипломатии и сотрудничества в климатической сфере. По его словам, борьба с изменением климата требует прочных механизмов взаимодействия с соседними странами. Азиатский банк развития готов предоставить турецким партнерам технический опыт и сеть сотрудничества, сформированную в Азии.

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