В США стратегический бомбардировщик B-21 Raider впервые осуществил сброс обычного боеприпаса во время испытательного полёта с авиабазы Эдвардс в штате Калифорния. О начале испытаний вооружения сообщили Военно-воздушные силы США и компания Northrop Grumman, пишет The War Zone.

Первое испытание вооружения

В Военно-воздушных силах США заявили, что тест подтвердил ударные возможности B-21, а также проверил цифровые модели самолёта и зрелость его архитектуры открытых систем. По данным ведомства, это также должно помочь быстрее интегрировать в бомбардировщик новые виды вооружения.

Тип применённого боеприпаса не раскрыли. B-21 разрабатывают для использования обычного и ядерного вооружения. Одной из ключевых составляющих его будущего арсенала должна стать ядерная крылатая ракета AGM-181A Long Range Stand-Off, которая всё ещё находится в разработке.

Военно-воздушные силы объяснили, что перед полётом испытательная группа провела тысячи часов виртуального моделирования в среде цифрового двойника B-21. Это позволило заранее спрогнозировать и уточнить траекторию боеприпаса.

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Подготовка к службе в 2027 году

В настоящее время известно о двух предсерийных B-21, которые выполняют полёты в составе запланированной группы из шести испытательных самолётов. Первый полёт Raider состоялся в 2023 году, а в течение последнего года программу испытаний расширяли. В частности, проверяли возможность дозаправки в воздухе.

ВВС США намерены приобрести не менее 100 таких бомбардировщиков, а новую целевую численность флота планируют объявить в следующем году. Первые оперативные B-21 должны прибыть на авиабазу Элсворт в Южной Дакоте в 2027 году.

Начальник штаба ВВС США генерал Кен Вилсбах заявил, что испытание вооружения подтверждает прогресс программы. В Northrop Grumman также сообщили о завершении ресурсных испытаний конструкции раньше графика.

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