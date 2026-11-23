В США «Баффало Биллс» обыграли «Майами Долфинс» со счетом 26:9, продлив победную серию до шести матчей. Квотербек «Баффало» Джош Аллен набрал 304 ярда пасом и отдал один тачдаун, а Джеймс Кук набрал 89 ярдов на выносе и также занес тачдаун. После этого успеха «Биллс» имеют баланс 9-1 и готовятся принять «Канзас-Сити Чифс» в четверг.

Магомс привел «Канзас-Сити» к третьей победе

«Канзас-Сити Чифс» перед очным матчем с «Баффало» разгромили «Аризона Кардиналс» — 34:7. Патрик Магомс выполнил 27 точных передач из 39, набрал 324 ярда пасом и отдал три тачдауна. Эмметт Джонсон добавил 105 ярдов на выносе и один тачдаун. Для «Чифс» это третья победа подряд, а их баланс составляет 8-2.

Аллен сказал, что команде следует извлечь уроки из этого матча и оставить его позади. Магомс отметил, что «Чифс» продолжают прибавлять перед важной игрой на следующей неделе, сообщает The Japan Times.

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Победные серии Детройта и Чикаго

«Детройт Лайонс» победили «Тампа-Бей Бакканирс» — 31:21. Джаред Гофф набрал 279 ярдов пасом и отдал два тачдауна, тогда как Джамир Гиббс набрал 98 ярдов на выносе и оформил два тачдауна. «Детройт» выиграл шестой матч подряд.

«Чикаго Беарс» одолели «Нью-Орлеан Сейнтс» со счетом 21:13. Калеб Уильямс набрал 181 ярд пасом и отдал две результативные передачи. Победная серия «Чикаго» достигла пяти матчей, а команда сравнялась с «Лайонс» по балансу 8-2 перед их игрой в четверг.

Другие результаты тура

«Денвер Бронкос» победили «Лас-Вегас Рейдерс» — 38:24, а Джона Коулман набрал 111 ярдов на выносе и занес три тачдауна. «Нью-Йорк Джайентс» обыграли «Джексонвилл Джагуарс» — 23:18, «Даллас Ковбойс» разгромили «Теннесси Тайтенс» — 51:30, а «Филадельфия Иглс» прервали семиматчевую серию поражений, одолев «Питтсбург Стилерс» — 19:16. «Каролина Пантерс» победили «Балтимор Рэйвенс» — 35:33 благодаря 37-ярдовому филд-голу Райана Фицджеральда за 1 минуту 44 секунды до окончания матча.

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