В США почетный председатель Berkshire Hathaway Уоррен Баффет сообщил о намерении пожертвовать четырем семейным благотворительным фондам акции компании на сумму около $5,47 млрд. Для этого он должен конвертировать 6 150 акций класса A в 9,225 млн акций класса B, сообщает Fortune.

В ежегодном письме ко Дню благодарения от 16 ноября Баффет заявил, что все его акции Berkshire Hathaway должны перейти четырем фондам, а объем их грантов должен ежегодно увеличиваться. Это вторая многомиллиардная передача этим организациям в 2026 году: в июле он передал им почти $6 млрд в акциях Berkshire Hathaway.

Переводы до 2034 года

Баффет отмечал, что оставшиеся его акции должны поступить фондам до 31 декабря 2034 года. Три из четырех фондов возглавляют его дети: 73-летняя Сьюзи Баффет, 71-летний Говард Баффет и 68-летний Питер Баффет. Четвертый фонд — Susan Thompson Buffett Foundation — назван в честь покойной первой жены бизнесмена.

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В письме за 2025 год Баффет объяснял ускорение пожертвований тем, что его дети уже достигли возраста, превышающего обычный пенсионный. По его словам, он хочет повысить вероятность того, что они смогут распорядиться практически всем его наследством до того, как их заменят назначенные им последующие доверительные управляющие.

Пожертвования вместо наследства

Баффет давно придерживается мнения, что чрезмерное состояние может навредить наследникам. По данным Forbes, по состоянию на 26 ноября его состояние оценивалось примерно в $159 млрд, преимущественно в акциях Berkshire Hathaway. Всего он уже пожертвовал более $72 млрд, в том числе около $48 млрд Фонду Гейтсов в течение двух десятилетий.

В июле 2026 года Баффет впервые с 2006 года не включил Фонд Гейтсов в свою летнюю передачу акций. В письме он отметил, что его дети десятилетиями поддерживают благотворительные дела и что он полностью доверяет их способностям и преданности этой работе.

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