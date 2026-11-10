Саудовская судоходная компания Bahri координирует проход нефтяных танкеров через Ормузский пролив с военными США. Об этом президент Bahri Ship Management Халид Альхаммад заявил на мероприятии в Дубае, сообщает OilPrice.

Транзит через пролив

По словам Альхаммада, компания работает с Соединенными Штатами на правительственном уровне, чтобы поддержать транзит через Ормузский пролив. Он отметил, что Bahri и другие перевозчики вынуждены продолжать доставлять нефть заказчикам, несмотря на риски на маршруте.

Саудовская Аравия одновременно наращивает загрузку и экспорт через порт Янбу на Красном море, а также стремится увеличить отгрузки из Персидского залива через Ормузский пролив. Танкерный флот Bahri перевозит на экспорт большую часть саудовской сырой нефти.

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Рост доходов и инциденты безопасности

В прошлом месяце Bahri сообщила, что ее чистая прибыль в третьем квартале выросла в десять раз по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. По сравнению со вторым кварталом прибыль увеличилась на 85%. Компания объяснила это активизацией операционной деятельности и ростом мировых ставок фрахта.

Подразделение Bahri Oil в третьем квартале увеличило выручку на 3,2 млрд долларов, или 12 млрд саудовских риялов, в годовом выражении. Генеральный директор Bahri Ахмед Али Аль-Субаи также заявил, что несколько судов компании в третьем квартале пострадали от инцидентов безопасности, включая атаки, в результате которых погибли два члена экипажа.

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