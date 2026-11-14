Байден обвинил Нетаньяху в пустых обещаниях — Jerusalem Post

Бывший президент США Джо Байден в мемуарах обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в игнорировании американских призывов сократить число жертв среди мирного населения в Газе, пустых обещаниях и приоритете собственных политических интересов. Как сообщает Jerusalem Post, CNN опубликовал отрывки из книги Байдена в пятницу.

Обвинения в связи с войной в Газе

В мемуарах Promise Me, America Байден написал, что с начала войны призывал Израиль принимать меры предосторожности для уменьшения страданий гражданского населения. По его словам, Нетаньяху признавал, что увеличение числа погибших палестинцев вредит имиджу Израиля и поддержке войны в США, однако действия израильской стороны не менялись.

Байден также поставил под сомнение надежность израильского премьера. Он утверждает, что Нетаньяху давал обещания, которые не имел возможности или намерения выполнить. Бывший президент написал, что его расстраивала неспособность Нетаньяху действовать как государственный деятель и учитывать долгосрочные интересы Израиля, а не только краткосрочные политические потребности.

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Описанные разногласия

Рассказ Байдена дополняет мемуары бывших чиновников его администрации о напряженных отношениях с Нетаньяху во время войны. Бретт Макгерк, который возглавлял переговоры по заложникам, в своей книге Brink вспоминал о конфронтации Байдена с Нетаньяху после израильского удара в Газе в апреле 2024 года. Тогда погибли семеро сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen.

Макгерк также описывал разногласия по поводу убийства политического лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране в июле 2024 года. Согласно его изложению, Нетаньяху считал, что это может усилить позиции Израиля, тогда как Байден опасался риска для переговоров об освобождении заложников. При этом Макгерк возлагал основную ответственность за тупик в переговорах на ХАМАС.

Советник Камалы Харрис по национальной безопасности Фил Гордон заявлял, что Нетаньяху в июле 2024 года выдвинул дополнительные требования, которые примерно на шесть месяцев отложили соглашение. При этом Гордон подчеркивал, что невозможно точно определить, привела бы большая гибкость израильского премьера к договоренности тем летом. Выход 480-страничных мемуаров Байдена запланирован на 17 ноября.

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