15 ноября Бахрейн объявил две тревоги из-за потенциальных угроз — первые подобные предупреждения с сентября. Это произошло на фоне заявления Ирана об атаке на американскую военную базу в стране. Министерство внутренних дел Бахрейна призвало граждан и жителей сохранять спокойствие и направляться в ближайшее безопасное место.

Заявление Ирана о дронах

Как сообщает Channel NewsAsia, Корпус стражей исламской революции Ирана заявил об атаке на американскую военную базу в Бахрейне в ответ на действия США, которые в Иране назвали враждебными. Иранский государственный телеканал Press TV сообщил, что КСИР якобы запустил шесть беспилотников по американскому радару противовоздушной обороны на вертолетной базе Аль-Рифаа в Бахрейне.

Американские и бахрейнские власти сразу не подтвердили сообщения об этой атаке. В Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США.

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Предыдущие заявления и боевые действия

За два дня до этого КСИР также заявлял об ударе по американскому радару раннего предупреждения в Бахрейне. Американские военные это опровергли, сообщив, что перехватили два иранских дрона без повреждений.

Дипломатические попытки прекратить войну между США и Ираном пока не дали результата. По данным Reuters, президент США Дональд Трамп заявлял, что может воздержаться от атаки на Иран, если не будет новых провокаций со стороны Тегерана или поддерживаемых Ираном хуситов в Йемене, однако намерен сохранить американскую морскую блокаду.

Тем временем коалиция во главе с Саудовской Аравией сообщила о перехвате двух баллистических ракет хуситов, запущенных в направлении столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда, а также трех беспилотников в Восточной провинции королевства.

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