Бахрейн решил вернуть своего посла в Багдад после визита премьер-министра Ирака Али аль-Заиди в королевство. О решении во время телефонного разговора с главой МИД Ирака Фуадом Хусейном сообщил министр иностранных дел Бахрейна Абдуллатиф бин Рашид аз-Заяни, сообщает The National.

Восстановление дипломатических контактов

Аз-Заяни высоко оценил поездку Али аль-Заиди и заявил, что Манама восстановит своего представителя в Багдаде. По его словам, это решение отражает стремление Бахрейна укреплять отношения с Ираком и расширять возможности для совместного сотрудничества.

Фуад Хусейн, со своей стороны, подтвердил заинтересованность Ирака в развитии двусторонних отношений с Бахрейном в различных сферах. Министры также обсудили события в регионе и подчеркнули важность дальнейшей координации и консультаций.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Визит иракского премьера

Посол Бахрейна Халид аль-Мансур покинул Багдад в апреле на фоне региональной напряженности. Тогда Манама вызвала временного поверенного в делах Ирака в знак протеста против атак беспилотниками, осуществленных поддерживаемыми Ираном группировками. Эти группировки заявляли, что удары были направлены по американским военным базам в Бахрейне.

Визит Али аль-Заиди в Манаму на прошлой неделе назвали историческим: это была первая поездка в Бахрейн руководителя Ирака с 2003 года. Иракский премьер заявил, что прибыл для возрождения исторических отношений между странами, а также сообщил о работе над укреплением экономических и политических связей. Во время поездки он встретился с наследным принцем и премьер-министром Бахрейна Салманом бин Хамадом и королем Хамадом, которого пригласил посетить Ирак.

Читай нас в