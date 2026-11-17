Бахрейн заявил во вторник, что перехватил иранские воздушные атаки. Ранее Корпус стражей исламской революции Ирана сообщил о применении дронов против американской радиолокационной системы на авиабазе Шейх-Иса в королевстве.

Заявление КСИР об ударе дронами

По данным Jerusalem Post, КСИР назвал причиной атаки якобы продолжающиеся нарушения иранского воздушного пространства американскими военными беспилотниками. В Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США.

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Предупреждение для жителей

Ранее во вторник власти Бахрейна предупредили о неопределенной угрозе и призвали граждан и жителей направиться в ближайшее безопасное место. В воскресенье страна также сообщала, что ее противовоздушная оборона перехватила несколько иранских воздушных атак.

Тогда Тегеран заявлял о запуске шести дронов по американской системе ПВО на вертолетной базе Аль-Рифаа, назвав это ответом на якобы враждебные действия США. Сообщения об атаках появились на фоне приостановленных дипломатических усилий по прекращению американо-израильской войны против Ирана, которая, по данным издания, началась 28 февраля и распространилась по региону.

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