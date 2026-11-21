Министерство внутренних дел Бахрейна заявило, что иранская атака вызвала пожар на гражданском промышленном объекте в стране. По предварительным данным ведомства, есть материальный ущерб, при этом информации о пострадавших не поступало.

Ликвидация пожара

Подразделения гражданской обороны работали над тем, чтобы взять пожар под контроль. МВД не назвало промышленный объект, на котором возник пожар. Об этом сообщает Anadolu Agency.

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Сообщение Fars об ударах

Иранское агентство Fars сообщило, что Корпус стражей исламской революции атаковал две американские базы в Бахрейне — Шейх-Иса и Джуфайр. По версии Fars, атаки были ответом на действия, которые агентство назвало действиями американского врага.

Ранее в тот же день МВД Бахрейна предупредило граждан и жителей страны о потенциальной угрозе. Людей призвали сохранять спокойствие, перейти в ближайшее безопасное место и следить за обновлениями через официальные каналы.

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