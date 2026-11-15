В Бахрейне силы противовоздушной обороны, по заявлению страны, уничтожили несколько иранских беспилотников, атаковавших американскую базу. Об этом 15 ноября сообщил France 24.

Два предупреждения об угрозах

В воскресенье Бахрейн дважды объявлял предупреждения о возможных угрозах в связи с потенциальной опасностью. По данным телеканала, это были первые подобные предупреждения, которые страна объявляла с сентября.

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France 24 назвал этот эпизод второй атакой с применением иранских дронов за три дня. По данным издания, она прервала длительную паузу в ударах во время войны на Ближнем Востоке.

Дипломатические усилия без прорыва

Дипломатические усилия, направленные на завершение конфликта, продолжающегося почти девять месяцев, до сих пор не обеспечили прорыва. В то же время спорадические атаки в регионе продолжаются. Ситуацию из Тегерана в своем сюжете осветил корреспондент France 24 Реза Саях.

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