Министерство внутренних дел Бахрейна во вторник объявило предупреждение в сфере безопасности из-за потенциальной угрозы и призвало граждан и жителей страны перейти в ближайшее безопасное место. Ведомство также попросило людей сохранять спокойствие и следить за сообщениями официальных каналов, сообщает Anadolu Agency.

Министерство не уточнило характер или источник потенциальной угрозы и не предоставило других подробностей.

Повторное предупреждение

Новое предупреждение прозвучало через два дня после аналогичных сообщений, распространенных в Бахрейне в воскресенье. Тогда власти заявили, что системы противовоздушной обороны перехватили несколько иранских воздушных атак.

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Корпус стражей исламской революции Ирана заявил, что запустил шесть беспилотников по американскому радару противовоздушной обороны на вертолетной базе Аль-Риффа в Бахрейне, где размещены американские силы.

Заявления Ирана и ответ США

В пятницу КСИР также заявлял об атаке на американский объект раннего радиолокационного предупреждения в Бахрейне. Американские военные опровергли поражение этого объекта, сообщив, что перехватили два иранских беспилотника. По их словам, повреждений и пострадавших не было.

В Бахрейне базируется Пятый флот ВМС США. Страна столкнулась с усилением опасений в сфере безопасности на фоне эскалации напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

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