В субботу в Бангкоке, Таиланд, состоится первый гранд-финал Eurovision Asia — азиатской версии международного песенного конкурса. В дебютном шоу примут участие представители Таиланда, Малайзии, Филиппин, Вьетнама, Камбоджи, Лаоса, Южной Кореи, Монголии, Бангладеш, Непала и Бутана. Начало финала запланировано на 20:30 по местному времени.

Как сообщает BBC News, Европейский вещательный союз запускает конкурс в Азии в год 70-летия Eurovision. Идею такого проекта обсуждали около двух десятилетий, однако ранее ее не реализовали.

Голосование по модели Eurovision

Победителя определят по системе, похожей на европейское Eurovision: результат на 50% будет состоять из голосов зрителей и на 50% — из оценок национальных жюри 11 стран-участниц. Также предусмотрена категория «остальной мир». После регистрации каждый желающий получит восемь голосов, но не сможет поддержать представителя своей страны и должен будет отдать голоса как минимум трем другим участникам.

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Результаты голосования зрителей и жюри будут преобразованы в баллы: самая популярная песня в каждой стране получит 12 баллов, а композиция на последнем месте — ноль.

Сложности накануне финала

За три недели до финала бюджет конкурса неожиданно сократили на 1 млн долларов США, или 760 тыс. фунтов стерлингов. Из-за этого в Таиланд не привезли многих технических специалистов, знакомых с постановкой Eurovision; также произошло несколько увольнений сотрудников. Поклонники конкурса критиковали звук и освещение на видео с репетиций.

Среди участников — 24-летний представитель Бутана Туктен Ньендра с песней Lhayi Semo («Ангел»), для которого поездка в Бангкок стала первым выездом за пределы страны и первым авиаперелетом. Малайзию будет представлять Айна Абдул с композицией Bluest Sky, а Филиппины — 19-летняя Кармель Колладо с песней Sobra-Sobra.

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