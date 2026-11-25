В Бангладеш утвердили повышение минимальной месячной заработной платы работников швейной отрасли на 36% — с 12 500 до 17 000 така, или примерно до 139 долларов США. Решение приняли 25 ноября после нескольких недель протестов, во время которых рабочие требовали более существенного повышения оплаты труда. Об этом сообщает Channel NewsAsia.

Решение совета по оплате труда

Назначенный правительством совет по вопросам заработной платы одобрил новую структуру оплаты около двух часов ночи после почти 12 часов переговоров между представителями работников и работодателей. Шестичленный совет четырьмя голосами против двух проголосовал за минимальную ставку в 17 000 така. Двое представителей поддержали требование работников установить минимальную зарплату на уровне 18 000 така.

Новая система предусматривает четыре категории оплаты: работники четвертой категории будут получать 17 000 така в месяц, а первой — 21 500 така. Минимальная ставка для четвертой категории вырастет на 4 500 така по сравнению с уровнем, установленным в 2023 году.

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Протесты и производственные потери

Изначально работники требовали минимальную зарплату в 32 000 така, но во время переговоров снизили требование до 18 000 така. Владельцы фабрик сначала предлагали 15 000 така, а затем повысили предложение до 17 000 така.

Протесты привели к остановке работы фабрик, блокированию автодорог и сбоям производства в отрасли, где работают более 4 млн человек. По данным Ассоциации производителей и экспортеров одежды Бангладеш, 397 фабрик не смогли работать 24 ноября, еще 84 были закрыты по норме трудового законодательства «нет работы — нет оплаты».

Ассоциация также оценила производственные потери на 317 фабриках за 18 дней сбоев примерно в 428 млн долларов, а заказы, которые покупатели перенесли в другие страны, — в 254 млн долларов. Новая структура зарплат вступит в силу 1 декабря, а работники, как ожидается, начнут получать повышенную оплату с января.

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