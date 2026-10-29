Бангладеш обратился к Индии с предложением начать переговоры о новом соглашении о распределении вод Ганга, поскольку срок действия нынешнего договора истекает 12 декабря. В Дакке опасаются, что отсутствие договоренности может усугубить дефицит пресной воды и поставить под угрозу средства к существованию десятков миллионов людей, сообщает Dawn.

Соглашение, заключенное в 1996 году сроком на 30 лет, регулирует распределение воды в сухой сезон возле индийской плотины Фаракка, расположенной в 20 километрах выше по течению от Бангладеш. Документ не предусматривает автоматического продления.

Переговоры о новом соглашении

Советник премьер-министра Бангладеш и председатель технического комитета по распределению воды Рашед Аль Махмуд Титумир заявил, что новая договоренность должна основываться на «взаимной выгоде и уважении». Бангладеш заявил, что Индия не ответила на его запрос о переговорах по новому соглашению.

В Министерстве иностранных дел Индии отметили, что вопросы, связанные с реками, относятся к компетенции Совместной речной комиссии двух стран. Ее последние технические переговоры состоялись в мае, а последняя официально подтвержденная встреча на министерском уровне прошла в 2022 году после 12-летнего перерыва.

Индия и Бангладеш имеют 54 трансграничные реки, а споры о распределении воды продолжаются десятилетиями. Предлагаемое соглашение по водам реки Тиста также остается заблокированным с 2011 года.

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Нехватка воды и сельское хозяйство

Бывший член Совместной речной комиссии от Бангладеш Малик Фида А. Хан заявил, что Индия построила дополнительные плотины в верховьях реки. По его мнению, новое соглашение должно учитывать изменение климата и весь бассейн Ганга.

В засушливом регионе Баринд местные жители рассказывают о сокращении стока Ганга, который в Бангладеш называют Падмой. По словам 72-летнего священника Бикаша Сорена, на протяжении почти трех месяцев в году течение реки едва заметно. Уменьшение водности также сократило улов рыбы и нанесло ущерб посевам риса и пшеницы.

Представитель экологической группы Riverine People Шейх Рокон предупредил, что период без водных договоренностей в прошлом имел тяжелые последствия: по меньшей мере три реки почти пересохли. В частности, нехватка воды повлияла на реку Горай, которая несет пресную воду к мангровым лесам Сундарбана.

По данным государственного агентства BSS, площадь орошения в рамках проекта «Ганг—Кобадак» уже сократилась с проектных 955 до 550 квадратных километров. В мае власти Бангладеш одобрили проект плотины на Падме стоимостью 2,8 млрд долларов, который должен ослабить дефицит воды и предусматривает гидроэлектростанцию мощностью 113 мегаватт.

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