Бангладеш запросил данные о казни двух граждан — The Hindu

Бангладеш обратился к властям Саудовской Аравии за подробной информацией о казни двух своих граждан — мужчины и женщины — в регионе Мекки. Их казнили 14 октября после осуждения за «непристойный поступок» в мечети в Мекке, сообщает The Hindu.

Запрос консульства Бангладеш

19 октября генеральное консульство Бангладеш в Джидде направило дипломатическое письмо в представительство МИД Саудовской Аравии в Мекке. В нем попросили ответить на шесть вопросов, в частности сообщить обвинения, обстоятельства и время предполагаемых правонарушений, даты задержания и предоставить заверенные копии судебных приговоров.

Генеральный консул Бангладеш в Джидде также поднял этот вопрос на встрече с высокопоставленным сотрудником саудовского внешнеполитического ведомства в тот же день.

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Данные о приговорах и захоронении

Дакка также просит уточнить, каким способом были приведены в исполнение смертные приговоры, где находятся тела казненных и планируется ли их возвращение в Бангладеш, или они уже были похоронены в Саудовской Аравии. Отдельно власти спросили, имели ли оба юридическое представительство во время следствия и судебного процесса и обращались ли они за правовой помощью.

По данным бангладешской газеты Prothom Alo, дипломатические учреждения страны не располагали подробной информацией о разбирательствах, предшествовавших казням. В переданном саудовской стороной в сентябре списке заключенных фигурировали обвинения в супружеской измене и правонарушении, связанном с информационными технологиями, однако приговоры там не указывались. Бангладеш стремится выяснить расхождения между этими данными и публичным объяснением МВД Саудовской Аравии.

Бангладеш также запросил информацию еще о 20 гражданах, чьи имена есть в саудовском списке осужденных заключенных без указания назначенных наказаний. По данным Prothom Alo, саудовская сторона еще не ответила на последнее дипломатическое обращение.

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