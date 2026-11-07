Bank Alfalah покинул Афганистан после 20 лет работы — Dawn

Bank Alfalah завершил выход с афганского рынка, продав свои активы в стране Ghaznafar Bank. Банк прекратил банковские операции в Афганистане после двух десятилетий работы, сообщает Dawn.

Сделку завершили 5 ноября

В сообщении для Пакистанской фондовой биржи Bank Alfalah указал, что операцию завершили 5 ноября. До этого стороны подписали окончательные документы по сделке, а также получили разрешения Государственного банка Пакистана и центрального банка Афганистана Da Afghanistan Bank.

Регуляторы обеих стран разрешили Bank Alfalah продать и передать свои операции в Афганистане Ghaznafar Bank. В банке также заявили о выполнении других предварительных условий, необходимых для завершения транзакции.

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Закрытие отделений

По сообщению Bank Alfalah, после продажи активов он прекратил банковскую деятельность в Афганистане. Банк должен завершить закрытие своих афганских отделений в соответствии с применимыми регуляторными требованиями.

Bank Alfalah начал работу в Кабуле в 2005 году. Там банк предоставлял услуги традиционного и исламского банкинга.

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