В Великобритании молодые люди больше всего страдают от замедления найма, поскольку работодатели воздерживаются от набора новых сотрудников на фоне экономической неопределенности. Об этом заместитель главы Банка Англии по денежно-кредитной политике Клэр Ломбардeлли заявила в интервью The Guardian.

По ее словам, конфликт на Ближнем Востоке вызвал рост цен на энергоносители и ухудшил экономические ожидания, что способствовало увеличению молодежной безработицы. Ломбардeлли назвала ситуацию «экономикой на низкой передаче»: темпы найма существенно снижаются, при этом значительного роста увольнений не наблюдается.

Работодатели откладывают набор

Компании пытаются сохранять имеющийся персонал, но замораживают новый набор работников, ожидая большей определенности, объяснила представительница центробанка. Она отметила, что от этого прежде всего страдают люди, которые только выходят на рынок труда.

Наибольшее сокращение вакансий, по ее словам, заметно в сферах гостеприимства и розничной торговли, где молодежь часто получает первый опыт работы. Опрошенные Банком Англии работодатели также считают наем молодого сотрудника более рискованным, чем раньше.

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Безработица и процентная ставка

Уровень безработицы в Великобритании в этом году вырос до 4,7%, а безработица среди молодежи повышалась быстрее и достигла максимальных с 2015 года показателей вне периода пандемии COVID-19. Число молодых людей, которые не учатся, не работают и не проходят профессиональную подготовку, приблизилось к миллиону.

Ломбардeлли входила в большинство Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии, которое поддержало повышение базовой ставки с 3,75% до 4%. Она не исключила нового повышения на 0,25 процентного пункта уже на заседании в декабре, подчеркнув, что решение будет зависеть от хода конфликта, цен на энергию и новых экономических данных.

В то же время она предостерегла, что рост безработицы не обязательно ослабит инфляционное давление: работодатели могут сохранять нужных работников и открывать лишь те вакансии, которые сложно заполнить.

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